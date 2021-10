Jorge Jesus: «Os adeptos do Benfica nunca vão estar descansados»

Questionado esta sexta-feira sobre se o encontro de amanhã com o Estoril poderia voltar a descansar os adeptos do Benfica, Jorge Jesus foi taxativo.





"Os adeptos do Benfica nunca vão estar descansados. Nenhuma equipa deixa os adeptos descansados. Os jogos ganham-se com dificuldade, é assim em Portugal e no Benfica temos de sofrer. Nem sempre conseguimos vitórias com um 'score' muito elevado para dar esse descanso aos adeptos. Sei que amanhã não vai acontecer um resultado muito dilatado."