Jorge Jesus pede mais um central e fala sobre Vinícius: «Vou ter de libertá-lo, tem mercado»

Jorge Jesus admitiu que o Benfica tem pontas-de-lança "em excesso" e sublinhou que, a sair algum, é Vinícius quem está na linha da frente por ser "dos poucos" com mercado. O brasileiro, recorde-se, não foi opção para a partida de hoje com o Tondela.





"Se há setor com excesso é nos pontas-de-lança, temos seis avançados, vamos tentar libertar mas não sei se conseguimos, está dependente de ter clubes interessados. Não vai ser fácil trabalhar com seis pontas-de-lança, mas se tiver de ser, não há problema. A nível financeiro é que é pior. O Vinícius é dos poucos que tem mercado, se tiver de ser ele o sacrificado - pois é quase o único com clubes atrás dele - será ele um dos que sai. É um profissional espetacular, se calhar não lhe dei tantas oportunidades como ele merecia. Vou ter de o libertar porque tem mercado e merece ter a melhor sorte do mundo. Sei que tem mercado", disse o treinador encarnado após a vitória caseira sobre o Tondela (2-1).Em sentido inverso, Jorge Jesus disse que é necessário mais um central: "temos excesso de avançados e atrás precisamos de mais um central. Hoje joguei com dois, normalmente jogo com três. Vão fazer um mínimo de 60 jogos. O Benfica precisa de arranjar mais um central. Quem é? não sei..."