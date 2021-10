Jorge Jesus: «Portimonense vai defender muito melhor do que o Barcelona»

Jorge Jesus fez este sábado a antevisão do jogo com o Portimonense, que se disputa amanhã (18h00), na Luz.





"É um jogo completamente diferente. Queremos estar focados neste nosso rival, é normal que se possa começar a fazer comparações, mas para nós é sempre a mesma coisa: jogar para ganhar. A vitória de amanhã é tão importante como a de quarta-feira. Vamos jogar com um adversário que tem tantos golos sofridos como nós, é um sinal que é uma equipa que defende bem, que nos vai criar muitos problemas. Estamos focados no jogo, vamos encontrar um adversário com marcações muito diretas, à procura de lances de bola parada, que nos vai dificultar ao máximo. Amanhã já poderá assistir aos jogos em Portugal com lotação máxima e é para nós isso é um incentivo porque os adeptos do Benfica ajudam a que a equipa tenha sempre muita confiança. Amanhã não sei quantas pessoas vão estar no estádio, mas pelo menos 50 mil podem estar. Isso é muito bom, com os nossos adeptos as coisas podem tornar-se mais fáceis.""Não é só uma mudança psicológica, mas física também. Quando se joga na Champions a intensidade e o desgaste é muito maior, física e emocionalmente, do que uma competição nacional. Não é só o chip, é a capacidade física e a forma de pensar o jogo mais rápido é que não está lá. Isso é que baixa a intensidade do jogo e faz parecer que o jogador não conseguiu mudar o chip. Isso acontece até com os adeptos. Eles vão para o jogo amanhã sem mudar o chip, vão esperar 3-0 ou 4-0 e não é igual.""Tive quatro dias, se tivesse três diria que foi mais difícil. Mas quer queiramos quer não, teoricamente é mais fácil porque não tens de introduzir tanta matéria aos teus jogadores. Isto é como na escola, com tanta matéria que a professora nos dava na cabeça, ficávamos bloqueados. Eu ficava... Não é preciso tanta matéria, não tivemos tempo. Em termos ofensivos a qualidade dos jogadores do Portimonense é diferente da do Barcelona, mas a equipa do Portimonense vai defender muito melhor, disso não tenho dúvida nenhuma.""No futebol não é o que se gosta ou o que se quer. Estamos dependentes de uma calendarização nacional e internacional, temos as datas FIFA para parar; o ideal era dar continuidade aos jogos. Todos os treinadores querem isso. Quando os jogadores saem da equipa, a partir de 2ª feira já não são meus jogadores, vão ter treinos diferentes, ideias diferentes. Quando chegam vêm todos 'fora dela', fora da ideia de treino do Benfica.""Não vai ser só aí. Também temos o problema do Seferovic, que ainda recupera de lesão. Mas todos os outros estão em condições para jogar. Em termos de estratégia não muda nada. Temos várias soluções. Se há sector onde temos qualidade é nas laterais, sai o Lázaro e entra outro para o lugar dele."