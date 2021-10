Jorge Jesus: «Quatro golos, se estava preparado para isto? Não, nem pensar!»

Jorge Jesus assumiu que a única sensação de frustração que leva da goleada sofrida perante o Bayern Munique foi mesmo pelos números, pois no seu entender as águias não fizeram por merecer um desfecho tão desnivelado.





"Frustação, não. Frustração quando jogas com uma equipa como esta... Podes perceber o jogo. O Benfica durante 75 minutos esteve sempre no jogo, disputou sempre o jogo. Sofreu de bola parada e a partir daí, em cinco minutos sofremos dois golos. É essa a única frustração. Perder por quatro golos em função do que fizemos? Ok. Em relação ao jogo, não. Fomos uma equipa inteira até 75 minutos, depois da bola parada... Antes disso quem teve duas grandes oportunidades foi o Benfica, com duas grandes defesa do 'keeper', que praticamente defendeu dois golos. É um dos melhores do mundo. Isso fez a diferença. Estávamos a alimentar o jogo até ao 1-0. A partir daí, o Gnabry foi o jogador que mexeu com o jogo, quebrou o lado esquerdo. Saio frustrado por levar quatro golos, quando não merecíamos levar quatro golos", começou por dizer, à ELEVEN.Mas pode o Benfica levar algo de positivo deste resultado? Jesus não tem dúvidas. "Tira-se sempre coisas positivas. Perder 4-0 contra quem? Contra o Bayern Munique, acho que foi...", acrescentou, em jeito irónico.Depois, à TVI, Jesus assumiu que o Benfica podia ter "saído com golos marcados" e que o "resultado podia ter sido outro". "Não merecíamos ter sofrido quatro golos em tão pouco tempo. Os jogadores frescos do Bayern mexeram com o jogo. Depois do golo a equipa perdeu-se totalmente em termos posicionais. Elas magoam! Não levámos 4-0 num jogo em que fomos uma vez à baliza deles. Criámos oportunidades... Quatro golos, se estava preparado para isto? Não, nem pensar!Pensava que fossem no máximo dois golos, marcando nós dois. Nunca pensei sofrer quatro golos, mas tenho de dar mérito ao Bayern, porque são jogadoes que mexem com jogo".