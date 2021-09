Jorge Jesus: «Quem está em primeiro é quem está melhor, hoje é assim, amanhã pode não ser»

Jorge Jesus fez este domingo a antevisão do jogo do Benfica com o Boavista, que se disputa amanhã, na Luz, a partir das 19 horas. Os encarnados lideram a Liga Bwin, só com vitórias.





"É normal que o treinador do Boavista queira que a sua equipa seja corajosa e ambiciosa. Faz parte do treino diário de todos os treinadores, vemos isso como uma valorização para o próprio jogo e não como um problema. Conhecemos esta equipa do Boavista, que tem vindo a fazer um campeonato muito bom, mas o Benfica quer continuar a caminhada que tem vindo a fazer, se possível a jogar com qualidade. O objetivo é sempre ganhar. Estamos muito confiantes, a a crescer jogo a jogo e esse é o caminho.""Por vezes acontece sair da Champions e a adrenalina baixar. Às vezes podemos ser surpreendidos na competição seguinte. Mas o grande objetivo do Benfica é o campeonato e, como tal, queremos continuar na frente. Para isso temos de somar pontos, com vitórias. O Benfica vai continuar dentro do que tem feito ultimamente, foram esses os sinais que a equipa me deu durante a semana. Acredito que a equipa vai fazer amanhã um bom jogo.""À 6.ª jornada o mesmo adversário. Cada jogo tem a sua história, mas há mais uma curiosidade: o árbitro é o mesmo. A diferença é que é no Estádio da Luz. Mas o Benfica está muito confiante, vai ser difícil, pois o Boavista tem uma boa estrutura defensiva, com uma linha de 5 jogadores, não é fácil entrar lá dentro. Temos de procurar espaços para fazer golo. Sinto a equipa muito bem e acredito que vamos fazer um bom jogo.""Todas as equipas vão ter ainda um percurso longo, estamos apenas na 6ª jornada. Todas as equipas vão melhorar com os jogos e o Benfica também. Quem está em primeiro é quem está melhor, hoje é assim, amanhã pode não ser, mas isso não garante nada. Temos capacidade e valor para sermos mais fortes no futuro."