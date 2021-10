Jorge Jesus: «Quem tem entrado está com alguma falta de andamento»

Jorge Jesus admitiu dificuldades de alguns suplentes no Benfica em entrar no jogo e causar impacto. No entender do treinador, tal deve-se a uma questão de ritmo e não qualidade.





"Esse é um problema que não é meu, mas sim de todos os treinadores. Quando queres mudar e fazer a rotatividade da equipa, com menor número de jogadores não se nota, com mais sim. O outro jogador que tem entrado não está rodado, está com alguma falta de andamento e competitividade. Não que a diferença de valores seja muita. Uns estão sempre a jogar, com outro andamento, e outros não e por isso têm mais dificuldade", disse o treinador na conferência de antevisão ao jogo de amanhã com o Vizela.