Jorge Jesus: «Quiseram criar uma onda negativa mas nós não fomos atrás»

O Benfica goleou este domingo o Sporting de Braga, por 6-1, em jogo a contar para a 11.ª jornada da Liga Bwin, num encontro em que Rafa Silva (42' e 45'+3) e Everton (52' e 59') bisaram.

No final da partida, Jorge Jesus 'aplaudiu' a exibição dos seus jogadores, sublinhando que ganhar por números tão expressivos frente ao Sp. Braga "não é fácil". O técnico das águias falou ainda sobre a "onda de especulação", deixando uma mensagem para os adeptos encarnados.

"Uma vitória brilhante do Benfica, ganhar por 6-1 ao Sp. Braga não é fácil. Recuperação na bola foi muito rápida. O Benfica foi crescendo com os golos. Foi quase tudo bom neste jogo. Infelizmente nem tudo foi bom. A lesão do Veríssimo é gravíssima. Fica o resultado, a forma como o Benfica acelerou o jogo baralhou a estrutura do Sp. Braga com golos de qualidade. Foi uma resposta à especulação que se verificou à volta do Benfica, a pressionar se algo acontecesse hoje. Estamos preparados para todos estes episódios. Temos uma equipa forte, com jogadores muito experientes, que não vão atrás. Se é para haver 'share' podem inventar alguma coisa para a semana. Podem inventar para vender jornais. Eu estou cá. Podem inventar", começou por dizer, em declarações à BTV.

"Nunca fomos atrás da especulação. O Benfica não ganhava há três jogos, quer dizer... ganhámos em Vizela. Quiseram criar uma onda negativa mas nós não fomos atrás. Mas não fomos atrás porque sabemos o que nós jogamos e contra quem jogamos. Só disse [aos jogadores antes do início da partida] para jogarem o que vinham a jogar. Se continuarmos assim vamos ganhar ao Sp. Braga. Com o Estoril podíamos ter ganho por três ou quatro, com o Portimonense por cinco ou seis. Ganhar 6-1 ao Sp. Braga não é fácil. Não é esta a diferença para o Sp. Braga, mas o Sp. Braga encontrou um Benfica muito forte hoje. Parabéns aos jogadores do Benfica e aos adeptos. É importante eles não irem atrás desta onda de críticas. Era importante que nestes momentos difíceis, em que querem desestabilizar-nos, não fossem na onda. Todos juntos, como um, o Benfica é muito forte."

A estreia de Paulo Bernardo

"Sabemos que tem talento. Olhamos para os jogadores, a mim não me interessam as idades deles. Isso não me interessa. Interessa-me quando eu sei e digo: 'Este vai dar'. Vai ter de esperar pelo momento dele. Esteve lesionado. Os jogos na equipa B têm sido muito importantes para ele. Hoje entrou e não parecia que jogava com a equipa há dois jogos mas sim há dois anos. Os jogadores que têm este nível, quando têm uma oportunidade não perdoam e agarram a oportunidade. Um jogador não cresce só tecnicamente, mas tem tudo para ser um grande jogador", terminou.