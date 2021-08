Jorge Jesus reclama dois penáltis por marcar: «Parecia andebol dentro da área do Spartak»

Na primeira reação à vitória diante do Spartak, em Moscovo, Jorge Jesus sublinhou a grande exibição do Benfica.





"Sabíamos que íamos encontrar um rival forte. Mas sabíamos que tínhamos valor para chegar, apresentar um futebol de qualidade e sair com resultado poisitivo", começou por referir, o treinador do Benfica, à SportTV.Jorge Jesus apontou ainda críticas à arbitragem, nomeadamente dois penáltis que, no seu entender, ficaram por assinalar a favor das águias."Tínhamos de sair daqui com um 5-1. Houve dois penáltis em que parecia andebol dentro da área do Spartak. Mas não houve VAR... É importante dizer que o Benfica fez um grande jogo, melhor do que eu pensava. Foi uma vitória de afirmação, de uma equipa muito confiante, mas só estamos na primeira parte da eliminatória", analisou Jesus."Estávamos à espera, e trabalhámos a pensar que Spartak apresentasse 4x2x3x1. Parece números mas é muito importante para a estratégia. Depois pensei e lembrei-me que as vezes que o Rui jogou contra mimfoi sempre em 3x4x3. Quando vi que era isso, os meus jogadores estavam identificados com isso e tornou-se mais fácil na primeira parte. Tivemos 4 ou 5 oportunidades de golo.""Jogadores do Benfica são muito experientes. Não quis mexer muito nos jogadores novos, foi só o João Mário, que fez um grande jogo, como ele é um grande jogador. Agora falta um jogo para depois tentar entrar na fase de grupos da Champions, que é o que queremos, estar entre os melhores"."O Weigl fez bom jogo. Sente-se mais confortável com este sistema. Acho que todos jogaram bem. Não há um jogador que possamos dizer que não esteve bem. A equipa esteve muito forte a defender e atacar. Não é fácil segurar esta equipa e este ponta-de-lança. Os centrais não deram hipótese. Jogo do Benfica foi espetacular."