Jorge Jesus revela convite do Everton após deixar Benfica: «Não fui por estar habituado a ganhar títulos»

Sobre a saída do Flamengo para o Benfica, em 2020, JJ garantiu que esta não aconteceria se não existisse a Covid-19. "O principal problema para eu ter saído foi a pandemia, senão nunca teria saído do Flamengo. Eu pensava nos meus filhos e dizia: 'Posso ajudá-los mais lá [em Portugal] do que aqui [no Brasil]", aferiu Jesus, de 67 anos.

Jorge Jesus afirmou esta terça-feira que teve a oportunidade de se estrear como treinador da Premier League mas que rejeitou a hipótese por pretender uma formação que lute por troféus."Quando saí do Benfica, tive a oportunidade de sair pra treinar equipa de todo o mundo, principalmente em Inglaterra, no Everton. Não fui para o Everton porque estou habituado a ganhar títulos e não jogos", revelou à Spor TV, do Brasil, no programa 'Bem, Amigos', o técnico que não orienta qualquer clube desde dezembro, altura em que deixou a Luz.Refira-se que Frank Lampard assumiu os destinos dos toffees em fevereiro, sucedendo a Rafa Benitez, e tenta evitar a descida da equipa de Liverpool, atualmente no 16º lugar da liga inglesa.