Jorge Jesus revela parabéns de Lucescu: «Tens grande equipa, tive de fechar tudo»

Jorge Jesus revelou, na conferência de análise ao Dínamo Kiev-Benfica (0-0), que Mircea Lucescu lhe deu os parabéns após o encontro pela exibição das águias na Ucrânia, na estreia nesta Liga dos Campeões.





"Fizemos um excelente jogo, durane 90 minutos tivemos um ataque posicional de muita qualidade. O Benfica não fez um contra-golpe porque esteve durante 90 minutos sempre com posse de bola e só perdia a posse dentro da área do Dínamo. Mas para valorizar esta qualidade de jogo tínhamos de fazer golo. No fim o senhor Lucescu deu-me os parabéns, dizendo 'tens uma grande equipa, tive de fechar tudo'", disse o treinador encarnado.