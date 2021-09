Jorge Jesus: «Rui Costa não precisa de eleições para eu o apoiar»

Jorge Jesus fez este domingo a antevisão do jogo com o Boavista da 6.ª jornada, agendado para amanhã, às 19 horas, no Estádio da Luz, e não deixou de falar nas eleições dos encarnados, agendadas para outubro.





"Sou treinador do Benfica, independentemente de quem seja o presidente. Rui Costa trabalha comigo há 8 anos, não precisa de eleições para eu o apoiar. Ele sabe que o apoio sempre. Não vou pôr cenários, é o meu presidente atualmente e é a estrutura que está a definir as decisões do Benfica", afirmou o técnico.