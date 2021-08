Jorge Jesus: «Rui Vitória? Vão defrontar-se duas equipas e não dois treinadores»

Depois de Rui Vitória também Jorge Jesus foi questionado sobre o reencontro com Rui Vitória.





Rui Vitória: «Jorge Jesus? Até à data nunca falámos, também agora não vamos falar»

"Já passaram 6 anos. Quem se vai defrontar aqui são duas equipas e não dois treinadores. Respeito o Spartak e a sua equipa técnica como rivais. Espero que sejam muito felizes, depois dos dois jogos connosco", disse o treinador na conferência de imprensa de antevisão da partida com o Spartak Moscovo.Questionado se sente que é uma desvantagem defrontar uma equipa cujo treinador conhece bem as águias repondeu: "Calhou-nos o Abel [o ano passado] e agora o Rui Vitória, conhecem-me melhor a mim e ao futebol português. Mas hoje temos conhecimento que nos permite passar como estratégia para o jogo. No ano passado tinha cinco semanas de trabalho, agora tenho um ano e cinco semanas. É uma diferença muito grande."