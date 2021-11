Jorge Jesus: «Sabemos que este jogo não nos dará a qualificação»

Jorge Jesus admitiu que não vai lançar Radonjic no onze inicial frente ao Bayern Munique esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os alemães.





"Em princípio não. Falamos de jogadores diferentes e é preciso defender melhor. Em princípio não", revelou, depois de recordar um dos encontros que teve diante dos bávaros, quando na altura representava o Belenenses."A pergunta é interessante porque já passaram alguns anos. Não sei se se recordam desse Bayern. Tinha na frente Luca Toni e Podolski, Ribery na esquerda e Schweinsteiger na direita. Perdemos, mas agora o cenário não é igual, porque este Benfica é mais forte e poderoso que aquele Belenenses. Sabemos que este ano o Bayern vem sendo construído com um ideia de jogo muito própria, com treinadores diferentes mas matriz de jogo idêntica. Os jogadores tiram-te da frente com facilicade no um contra um e isso e é motivo para desorganizar a equipa. Sabemos que este jogo não nos dará a qualificação [para os 'oitavos']. No sorteio, todos colocavam o Bayern e o Barcelona nos lugares de apuramento e o Benfica ainda está a discutir o apuramento neste momento. Os jogos com o Barcelona e o Dínamo Kiev serão decisivos. Para além disso, temos de ter sorte no jogo entre Dínamo Kiev e Barcelona amanhã", apontou."O futebol tem estes momentos inesperados. O Bayern perdeu por 5-0, estando num momento muito forte, e nem o treinador consegue explicar. O Müller disse que era inexplicável, porque nunca sentiu a equipa tão perdida como naquele jogo. São coisas que acontecem no futebol. Podemos beneficiar daquilo que o Bayern não é tão forte. Explorar as saídas rápidas para poder surpreender, porque eles defendem com poucos jogadores como nós. Tentar melhorar mais em termos de duração de jogo, algo que não fizemos depois de estar a perder por 2-0 [na Luz]. O nosso balão murchou e isso não pode acontecer. Temos de jogar no máximo de tempo possível.""As equipas poderosas por muito que não estejam tão bem num jogo, o seu poder e muito para poder ter sempre qualidade superior à maior parte das equipas e não é este jogo que vai definir. Claro que se ganhássemos tínhamos possibilidade de nos apurarmos. Um treinador pensa sempre em ganhar, seja com quem for, mas sabemos a realidade dos factos. Sabemos que podemos sair do jogo com uma equipa que nos vai meter em cenários que não estamos habituados. Vai obrigar-nos a defender muito, sair de zonas de pressão que talvez não consigamos. Ainda não fomos confrontados com alguns desses cenários de jogo. Vamos ver se na pratica temos capacidade para o fazer", concluiu.