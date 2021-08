Jorge Jesus: «Se hoje estivesse numa equipa sem pressão não trabalhava»

Jorge Jesus fez esta sexta-feira a antevisão do encontro de amanhã, com o Moreirense (18h00), que marca a estreia das duas equipas nesta edição da Liga Bwin.





"Não preparei nada. Chegámos ontem de Moscovo e vamos treinar hoje à tarde. Agora temos a vantagem de já nos conhecermos bem e é mais fácil.""Vai ser o nosso primeiro jogo do campeonato, é um sentimento muito profundo. Quem está neste mundo sente que o futebol sem adeptos não tem muito cabimento porque trabalhamos para sentir o calor dos adeptos e não temos tido isso. Para o Benfica os adeptos são muito importantes, estamos muito felizes e desejosos por chegar ao primeiro jogo no Estádio da Luz, terça-feira, onde os nossos adeptos nos vão ajudar muito.""Estes jogos da Champions são fundamentais desportiva e financeiramente. Não temos muito tempo, ou consegues ou não consegues. No campeonato temos 30 jornadas e tal para jogar. Estamos a dar prioridade aos dois jogos da Champions para que a equipa possa dar resposta com a capacidade física que deu em Moscovo. Neste momento o meu foco está mais virado para o jogo da Champions.""A pressão existe sempre. Treinando e jogando numa grande equipa há sempre pressão sobre os jogadores e treinadores. Já não sei conviver com o contrário. Se hoje estivesse numa equipa que não tivesse pressão, não trabalhava. Isso para nós é um motivo de mais responsabilidade e não nos tira capacidade para render.""A ideia de o trazer foi exatamente a pensar que poderá ser útil amanhã no jogo. Temos dois avançados que ficaram de fora por lesão (o Rodrigo Pinho nem tanto, mas o Seferovic sim), mas amanhã vai estar na convocatória.""O Moreirense no ano passado ficou em 9.º. Todas as equipas grandes sabem que em Moreira de Cónegos é difícil ganhar. A equipa não mudou muito, no onze há dois ou três jogadores que não estavam no ano passado. Vamos ter um jogo difícil amanhã. O ideal era que não tivéssemos este jogo no meio dos dois encontros da Champions. Mas estamos preparados para isso.""Já disse o que tinha a dizer, não vou falar em questões que não têm nada a ver com o jogo de amanhã. Continuarei sempre amigo do presidente Vieira, independentemente do que possa acontece será sempre meu amigo. E sei que ele também pensa assim em relação a mim.""Pode mudar com o treino. Temos dois jogadores que estão com fadiga muscular, o Vertonghen e o Lucas Veríssimo, e poderemos ter de alterar em função disso."