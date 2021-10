Jorge Jesus: «Se não puder ganhar ao Bayern, um ponto já é bom»

Jorge Jesus fez esta terça-feira a antevisão ao jogo com o Bayern Munique da 3.ª jornada da Liga dos Campeões (amanhã, 20 horas) e garante que vai haver golos na Luz





"Temos consciência dos adversários que nos calharam nesta fase de grupos e amanhã vamos defrontar uma equipa que é considerada a mais forte do Mundo. Também penso da mesma maneira, não porque tenha os melhores jogadores - o PSG tem melhores - mas pela sustentabilidade que tem entre o trabalho técnico, tático, uma ideia de jogo defensiva e ofensivamente que é diferente do que todas as outras. Há vários dados que são fundamentais. Não vai ser um jogo de 0-0. Quase tenho a certeza absoluta que o Bayern faz golos. Ainda não houve um jogo em que o Bayern não os fizesse. A equipa tem de ter capacidade técnica, tática e psicológica para conviver com isso, no jogo às vezes vai estar por baixo. Se pudesse escolher escolhia os 3 pontos se não puder ganhar, um ponto já é bom", afirmou o treinador do Benfica em conferência de imprensa.