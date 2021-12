Jorge Jesus: «Só se disser para as televisões não mostrarem o que se passa no Brasil»

Questionado sobre se se sente apoiado, nomeadamente por Rui Costa, Jorge Jesus frisou que mantém uma relação profissional mas também de amizade com o presidente do Benfica."Reparem como está a ser o cenário das vossas perguntas... A verdade é o todo. Qual é a verdade? 26 jogos, 17 vitórias. Não é um jogo. O presidente do Benfica todos os dias está no Seixal, todos dias fala comigo, assiste aos treinos, quase todos os dias almoça comigo... Temos uma ligação profisisonal mas também de amizade. O que me interessa é a minha qualidade como treinador, a qualidade dos jogadores e da equipa. Só assim hoje, amanhã e sempre poderemos ter êxito desportivo. Mais nada me preocupa. Zero."Quase só se fala do seu futuro. Sente que é ou não o responsável por aquilo que se diz sobre si?"Já respondi a isso. Não posso fazer nada em relação à equipa onde estive. É fácil saber o que se passa de um lado e do outro. Prefiro sentir o carinho nos sítios onde trabalho do que o contrário. Só se disser para as televisões não passarem o que se passa no Brasil. Que posso fazer?"