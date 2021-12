Jorge Jesus só volta ao banco do Benfica no clássico da Liga Bwin

Jorge Jesus vai continuar fora do banco do Benfica, depois do presidente do Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS) ter recusado a providência cautelar. De acordo com os encarnados, o treinador voltará a sentar-se no banco das águia no jogo com o FC Porto, a contar para a 16.ª jornada da Liga Bwin, a 30 de dezembro, se não houver decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) "em tempo útil".Depois de ter falhado o jogo com o Sp. Covilhã, estará longe do banco frente ao Marítimo, este domingo, e no clássico da Taça de Portugal, também no Dragão, dia 23. Como aconteceu ontem, João de Deus comandará a equipa no banco nos próximos dois desafios.O Benfica, recorde-se, enviaram um apelo, com pedido de providência cautelar, para o TAD, depois de conhecida a suspensão de 15 dias do treinador. Como o TAD não conseguiu reunir o colégio de árbitros, seguiu o mesmo pedido para o TCAS, expediente usado, por exemplo, pelo Sporting no caso Palhinha. Mas na altura o presidente deste tribunal era outro. O atual, Rui Belfo Pereira, tem outro entendimento."O Sport Lisboa e Benfica informa que foi indeferido pelo presidente do Tribunal Central Administrativo Sul o pedido de decretamento de medidas cautelares que visavam a suspensão do castigo de 15 dias aplicado ao seu treinador Jorge Jesus, após deliberação do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.O recurso da decisão disciplinar prossegue agora os trâmites normais no TAD e, na ausência de decisão em tempo útil, o Sport Lisboa e Benfica esclarece que João de Deus, treinador adjunto, irá orientar a equipa do Benfica no jogo com Marítimo Sport Clube, bem como na próxima eliminatória da Taça de Portugal.O treinador Jorge Jesus voltará a liderar a equipa no relvado na décima sexta jornada do campeonato."