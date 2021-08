Jorge Jesus e a condição física de Otamendi, Veríssimo e Morato: «Tenho medo»

O Benfica conquistou este sábado a terceira vitória consecutiva na Liga Bwin 2021/22, ao bater, em Barcelos, o Gil Vicente, por 2-0, em jogo da terceira jornada do campeonato.

No final da partida, Jorge Jesus elogiou o empenho da equipa em busca dos três pontos e mostrou-se preocupado com o elevado número de jogos que os defesas levam nas pernas, em especial os casos de Otamendi, Lucas Veríssimo e Morato.

"[A equipa] Teve o mérito de ir à procura da vitória, de procurar a baliza adversária e recuperar a bola quando não a tinha. Na primeira parte criámos mas não conseguimos fazer, na segunda parte, com o jogo a acabar, a equipa do Gil Vicente teve alguma dificuldade, os jogadores que entraram meteram outra velocidade", começou por dizer o técnico das águias, em declarações à Sport TV.



Entrada de habituais titulares na partida

"Não foi ideal, mas não se pode ter tudo. Temos jogo na terça-feira. O que mais me preocupa é como vamos recuperar a equipa, mais estes três jogadores, Otamendi, Morato e Veríssimo. Já vamos em seis jogos e eles jogaram sempre, menos o Morato. Estou com medo. Quando chegas a esta altura, os jogadores estão no limite da lesão."





Jorge Jesus sobre substituições de Yaremchuk, Gilberto, Gil Dias, Everton e Taarabt

"Sabia que eram estes os jogadores que ia trocar e que poderiam estar no início no jogo com o PSV. Eles correram muito e ainda não houve tempo para recuperar. Tivemos esse cuidado. O Rafa foi o jogador que mais correu frente ao PSV. Em termos de velocidade, o Rafa é o mais rápido. Agora temos o Darwin, os outros não têm [a mesma velocidade]. Tive de mexer no jogo porque estava empatado, senão tinha deixado até mais para o fim", terminou.