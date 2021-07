Jorge Jesus analisa Meité: «Vai demorar a entrar na exigência daquele posicionamento»

Jorge Jesus revelou este domingo que Meité será um jogador que irá reforçar a posição de médio-defensivo do Benfica, que neste momento conta apenas com Julian Weigl e Florentino.





Em declarações no final do empate frente ao Marselha, 1-1, o treinador das águias assumiu ainda que o francês contratado ao Torino ainda vai demorar a chegar aos níveis físicos que os restantes membros do plantel encarnado já apresentam, uma vez que está "há seis semanas sem treinar"."Nós temos várias soluções para a posição 8. Temos quatro jogadores para essa posição. Na posição de médio defensivo só temos dois, o Julian e o Tino. A contratação dele visa essa posição. É um jogador que está há seis semanas sem treinar. Está fora dele fisicamente. Vai demorar algum tempo para entrar na exigência daquele posicionamento. Mas é fisicamente muito forte, algo que precisamos para discutir os duelos. O Marselha tinha hoje um médio forte, agressivo, que entrava forte no João Mário e do Weigl, que até os 'levantava'. Não temos jogadores desses e precisamos", atirou, aos microfones da BTV."O melhor elogio que um treinador pode ter é quando vem dos seus jogadores. Quando tu ouves um antigo jogador teu a ter uma opinião relacionada com o seu treinador, sentimos um orgulho. Não há treinadores que possam brilhar sem os jogadores brilharem primeiro. Ele estava na Roma, não fazia parte dos planos da Roma. É um excelente jogador, ainda não está o Gerson que eu conheço, mas é normal. Estamos no início da época", terminou.