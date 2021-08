Jorge Jesus sobre David Luiz: «Ainda não é o momento dele para estar no Benfica»

Jorge Jesus comentou esta terça-feira, na conferência de imprensa após o triunfo sobre o Spartak Moscovo na Luz (2-0), sobre a possibilidade de David Luiz poder reforçar o eixo central da defesa do Benfica neste mercado de transferências, ao que apontou: "Acho que o David Luiz vai para a Turquia, a não ser que algo tenha mudado nestes últimos dias. Não tenho conhecimento nenhum sobre essa situação. Eu gosto muito do David Luiz. Os adeptos do Benfica também. Não só pelo seu passado no clube, mas também pela sua qualidade. Há momentos para tudo. Mas este ainda não é o momento dele para estar no Benfica".