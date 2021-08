Jorge Jesus aborda o mercado: o tema David Luiz e a explicação para a chegada de Radonjic

Jorge Jesus garantiu que o Benfica não está a pensar em ir ao mercado reforçar-se. Após o empate (0-0) em Eindhoven, o treinador foi questionado sobre uma possível contratação de David Luiz e, admitindo que tudo pode mudar quando falta menos de uma semana para o fecho do mercado, deixou claro que não pondera mais reforços.





Jesus e a importância da Champions nas finanças do Benfica: «Não é um problema meu...» Jesus e a importância da Champions nas finanças do Benfica: «Não é um problema meu...»

A carregar o vídeo ...

"Agora não estamos a pensar em nada mas no futebol tudo muda de um dia para o outro. Estamos sujeitos ao mercado mas estamos satisfeitos com a equipa que temos", disse o técnico à TNT Sports Brasil após a partida, depois de garantir o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões."Temos um plantel onde o equilíbrio é notório. Há dias perdemos o Waldschmidt e entrou outro jogador, pois saiu o Waldschmidt, o Cervi e o Pedrinho. Saíram três alas e tinha de entrar um, foi o que fizemos com a entrada do Radonjic", vincou Jesus, abordando depois o sorteio da fase de grupos, agendado para quinta-feira."Quando entramos numa fase de grupos de Champions não nos podemos preocupar se vamos jogar contra PSG, Real ou Barcelona. Se te preocupas com isso mais vale não ires, ficas em casa. Queremos demonstrar valor jogando contra os melhores, como fizemos hoje."