Jorge Jesus sobre David Luiz: «Somos muito amigos, falamos muito durante o ano, mas é apenas isso»

Jorge Jesus fez a antevisão à partida deste domingo (18H00) que colocará, frente a frente, Benfica e Tondela, a contar para a 4ª jornada da Liga Bwin.





"É com enorme satisfação que regressamos ao nosso estádio e não só, porque vamos ter neste jogo 50% de lotação. Isso é muito importante porque os adeptos do Benfica ajudam a equipa a ganhar e são fundamentais para dar apoio e força psicológica. Isto é o que mais valorizamos neste jogo. Depois é o objetivo, de querermos vencer para o campeonato, que é a competição mais importante que temos, e vindos de um jogo que fomos obrigados a correr muito mais que o habitual, pela forma das circunstâncias de ter menos um jogador, e para amanhã temos mais um dia de descanso relativamente ao que tem sido habitual. Vamos descansar os jogadores mais carregados, mais fatigados, sem dúvida"."O nosso jogo com o Tondela é onde temos de estar focados. Foi a mensagem que passei durante a semana, e o caso do David Luiz, neste momento, é um jogador que é falado para vários clubes, e eu só falo dos jogadores que estão a trabalhar comigo. Somos muito amigos, falamos muito durante o ano, mas é apenas isso"."Aquilo que temos trabalhado é na tentativa de mudar o chip. Não é fácil passar de uma eliminatória de Champions para o nosso campeonato. O grande objetivo nestes dias foi exatamente isso, praticamente nem falámos da nossa vitória, falámos sempre do Tondela"."Até agora, cumprimos o objetivo de passar à Champions. No campeonato, ganhámos os jogos que temos feito, e amanhã queremos fazer a mesma coisa, com todo o respeito por uma equipa bem organizada, com jogadores rápidos na frente, com uma ideia de jogo muito boa. O respeito que temos pelo Tondela é exatamente o mesmo que tivemos pelo PSV. Se tenho receio de perder alguns jogadores? O mercado é assim. Faz parte do mercado"."Quanto ao Darwin, ele jogou o nosso último jogo para o campeonato por volta de 20 minutos. Fomos para a Holanda e ele continuou aqui a trabalhar, preparámo-lo muito bem fisicamente para amanhã estar convocado, e está convocado. Quanto ao ter mais avançados em relação ao que pode ser habitual, normalmente tenho sempre cinco pontas de lança. Se houver vendedor e comprador que interesse aos clubes, é isso que vai acontecer. Uns vão sair, outros vão entrar, e quanto mais rápido a janela fechar, melhor. Espero que o Benfica possa perder os jogadores que podem estar em excesso, e não os que nos farão perder a qualidade no plantel"."Não há nenhum plantel no mundo que tenha um plantel que possa dizer que está equilibrado em todos os setores, há sempre setores melhores e piores, e nós não fugimos à regra. É dentro disso que temos contratado, menos jogadores do que no ano passado, porque temos um plantel que nos tem dado mais equilíbrio. Não queremos perder ninguém, e se alguém entrar, que seja algo que já definimos há um mês".