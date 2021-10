Jorge Jesus sobre Lewandowski: «Não é o jogador mais difícil de marcar»

Jorge Jesus considera que Lewandowski não é o jogador "mais difícil de marcar" no Bayern Munique. Em antevisão à partida desta quarta-feira da Liga dos Campeões frente aos bávaros (20H00), o treinador do Benfica garantiu que a equipa está "preparada" e destacou três craques como as maiores ameaças para a defesa das águias.





”Na minha opinião não é o jogador mais difícil de marcar”°°Há jogadores mais difíceis de marcar que @lewy_official para Jorge Jesus.#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/bZU6jCLyM0 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 19, 2021

"É verdade que é um goleador, mas na minha opinião não é o jogador mais difícil de marcar. A zona dele é estabelecida, uma zona em que é mais fácil marcá-lo, porque não tem os criadores à volta, e esses criadores é que são difíceis de marcar", disse o técnico à Eleven, antes de ser questionado se se estava a referir a Müller e Gnabry. "Exatamente. E não só: Sané", concluiu.O Benfica ocupa, nesta altura, o segundo lugar do grupo E com 4 pontos, apenas atrás do seu adversário e líder Bayern Munique, com 6.