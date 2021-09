Jorge Jesus sobre Quaresma: «Espero que amanhã não tenha assim tanto talento...»

Jorge Jesus fez esta sexta-feira a antevisão do jogo de amanhã, frente ao V. Guimarães (18h00), no Minho, uma partida que representa mais um teste à invencibilidade dos encarnados no campeonato.





"Em relação à última jornada praticamente nenhum deles recuperou, estão todos fora da convocatória, exceto o André Almeida. Todos os outros não estão em condições de ser chamados.""É um jogador que merece o máximo respeito pela carreira que tem vindo a fazer. Algumas vezes estivemos próximo de trabalhar juntos, mas não aconteceu. Gosto de trabalhar com jogadores com muito talento, que é o caso dele, mas nunca aconteceu. Vai ser um dos nossos adversários, espero que amanhã não tenha assim tanto talento e que não jogue tão bem.""São todos diferentes, com as suas características, podia incluir também o André Almeida que vem de uma recuperação de vários meses. O momento e os jogos é que fazem as minhas opções. O Lázaro é lateral direto e esquerdo, o André Almeida também. Isso são características que para um treinador é muito bom.""Não sou médico, ele é que pode explicar se isto pode limitar a época do jogador. Vai ficar de fora amanhã porque não recuperou do problema do último jogo, mas não sou médico para perceber até quando pode ficar de fora.""Não é preciso o jogo do Barcelona para eles saberem que o o jogo com o V. Guimarães é mais importante do que o do Barcelona. O nosso discurso foi sempre foi no sentido de dizer que o grande objetivo é o campeonato, é voltarmos a ser campeões.""Claro que é importante, trabalhamos todos os dias para sermos melhores do que o rival no jogo, não apenas teoricamente mas também na prática, ganhando os 3 pontos. A vitória garante 3 pontos, garante tranquilidade, confiança... É tudo mais e melhor. O Benfica teve a 6.ª vitória e agora quer fazer a 7.ª, com todo o respeito pelos nossos adversários."