Jorge Jesus sobre saída do Benfica: «Se pedisse a demissão teria que pagar 10M€»

Jorge Jesus revelou esta quinta-feira, em declarações ao jornalista brasileiro Renato Maurício Prado, da 'UOL Esporte', o valor da multa de rescisão que teria de pagar ao Benfica quando os responsáveis do Flamengo viajaram em dezembro do último ano até Portugal para contratar um treinador português.

"Aquele era um momento difícil, pois se eu pedisse a demissão do Benfica teria que pagar uma multa de 10 milhões de euros. Por isso, tinha sugerido que só viajassem para Portugal no final de janeiro, quando a situação seria mais fácil para negociar. Mas quiseram ir em dezembro e a sensação que tenho é que, quando me visitaram, já tinham tomado a decisão de contratar o Paulo Sousa. Foram apenas cumprir uma obrigação social para comigo", disse o técnico amadorense, deixando ainda críticas ao comportamento de Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente e diretor executivo do Flamengo, respetivamente, durante a estadia em Portugal.

"Foram ver um jogo do Benfica no camarote do FC Porto, deram várias entrevistas, criaram uma balbúrdia desnecessária. Se me quisessem mesmo, teriam ido em janeiro, como sugeri, e poderíamos ter acertado", concluiu.