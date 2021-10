Jorge Jesus sobre Weigl: «Quando a cabeça dos jogadores está boa até correm mais...»

Jorge Jesus foi este sábado confrontado com o atual momento de forma de Weigl e o treinador não se coibiu nos elogios ao médio alemão, embora garanta que o crescimento coletivo tem influência na atuação individual dos jogadores.





"A valorização coletiva da equipa faz com que os jogadores possam destacar-se individualmente. Isso é um dado comum a todas as equipas. O Weigl tem crescido com o grupo, isto está tudo ligado. Ele conhece muito melhor as ideias da equipa, todos os jogadores que trabalham comigo há um ano e poucos meses conhecem as jogadas trabalhadas, a estratégia quando temos bola, sem bola.. É um jogador com uma resistência física muito grande, ainda neste jogo com o Barcelona correu 12 km e pouco. Isto é uma média de um jogador com muita capacidade. Está muito confiante. Quando a cabeça deles está boa até correm mais e jogam mais do que o que pensam. É o que está a acontecer com ele."