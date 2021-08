Jorge Jesus sobre Wendell: «Da minha parte nunca foi um jogador pensado»

Jorge Jesus falou, durante a conferência de imprensa de antevisão à partida deste sábado frente ao Gil Vicente, em Barcelos, pelas 18H00, sobre a mais recente contratação do FC Porto, Wendell, garantindo que da sua parte, "nunca foi um jogador pensado". O treinador das águias analisou ainda a possível perda de Waldschmidt.





"Estamos no mercado. Felizmente, o Benfica tem jogadores que outras equipas pretendem. Acabou de falar do Waldschmidt, e isto são interesses desportivos que se juntam com interesses financeiros. Sabemos que temos alguns jogadores que as outras equipas gostavam de ter, e quando as coisas interessarem ao Benfica, vai ser assim como tem sido a minha vida toda enquanto treinador. As equipas grandes trabalham para poder beneficiar da qualidade dos seus jogadores e poderem fazer transferências que rentabilizem financeiramente o clube. Estamos dentro desse processo. Conhecemos o jogador [Wendell] desde que jogou contra nós, quando tinha 19 anos, mas da minha parte nunca foi um jogador pensado. Estamos satisfeitos com os dois que temos.