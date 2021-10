Jorge Jesus: «Temos argumentos individuais e coletivos para surpreender o Bayern Munique»

Jorge Jesus fez esta terça-feira a antevisão do jogo com o Bayern Munique, partida da Liga dos Campeões que se disputa amanhã (20h00), na Luz.





"Isso é um fator que me traz algumas dúvidas, porque não tivemos tempo para trabalhar a equipa fisicamente apenas fisiologicamente pelo departamento médico. Temos alguns jogadores que pensava lançar no jogo que jogaram 120 minutos na Trofa, mas vai ter de ser. Isso traz-me preocupação, mas a maior será sempre o valor desta equipa, que dispensa apresentações, é considerada a equipa mais forte do Mundo, mas temos argumentos individuais e coletivos com os quais podemos surpreender o nosso adversário. Vamos para o jogo sabendo que este adversário vai criar-nos dificuldades, mas isso não nos tira a ambição de ganhar o jogo.""Ganhar 3-0 ao Barcelona deu-nos confiança, a equipa tem dois jogos realizados e 4 pontos ganhos, o que é muito bom e não vamos deixar de acreditar.""A defesa é o aspeto onde temos de estar melhor porque eles vão obrigar-nos a fazer aquilo que fazemos às outras equipas. O Benfica vai passar mais tempo a defender e temos de estar bem organizados, para poder surpreender o adversário."