Jorge Jesus: «Temos de marcar em Eindhoven, o meu pensamento é esse»

Jorge Jesus considera fundamental o Benfica marcar amanhã em Eindhoven, diante do PSV, para consumar a passagem à fase de grupos da Liga dos Campeões. Depois do triunfo por 2-1 na 1.ª mão do playoff, o treinador disse ainda que todos estão conscientes da importância desta partida.





"Todos sabemos da importância do jogo, desportiva e financeiramente. Agora e depois. Se venceremos continua essa responsabilidade. O primeiro passo é agora, perante um adversário com muita qualidade, muito bem treinado, com momentos de jogo que só as grandes equipas é que sabem fazer. Conhecendo cada vez melhor o adversário, vamos com ideia de fazer golo, isso é importante. O que prevemos é que vamos ter um segundo jogo difícil. O primeiro já acabou, vencemos e sabemos que vamos encontrar um adversário talentoso, com bons jogadores. Vamos ter muitos períodos em que o adversário nos vai fazer correr atrás da bola, pois têm qualidade posicional forte mas estamos preparados para ela. Treino de hoje? Não deu para corrigir muito, apenas na teoria, nada na prática. Vamos com ideia vencedora e isso permite-nos encarar o jogo com mais confiança", começou por dizer, na conferência de antevisão."É importante marcar. O meu pensamento é esse, temos de marcar, pois defrontamos um adversário que também pode marcar a qualquer momento. É importante termos capacidade para marcar", salientou.Questionado sobre se concorda com o fim da regra dos golos fora terem mais peso, Jesus não quis responder com 'sim' ou 'não', optando por destacar as alterações estratégicas que esta decisão da UEFA vem promover."Neste momento, acho que todos os treinadores que jogam estas provas têm de pensar em ganhar, independentemente de ter sido abolida essa regra. É mais vantajoso para quem tem de decidir, não ter medo do golo sofrido mas ter de trabalhar para fazer golos. Deixei de ter receio de sofrer golo, não estar muito preocupado em sofrer mas sim em trabalhar a equipa para ganhar, neste caso o segundo jogo."