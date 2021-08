Jorge Jesus: «Temos de saber jogar melhor com menos um»

Jorge Jesus sublinhou a importância de entrar a vencer no campeonato após o triunfo do Benfica em Moreira de Cónegos, apesar das várias mexidas que fez na equipa face ao desafio anterior para a Liga dos Campeões.





"Fiz seis alterações em relação a Moscovo. Pelos sinais que equipa tinha dado fisiologicamente, correu muito e jogou muito em Moscovo. Tínhamos de mexer. Tirámos jogadores mais pesados e fatigados, isso tirou alguma qualidade. Mas nos primeiros 45 minutos chegou a ganhar 2-1 e podia estar a ganhar por mais, criou situações para isso. Na segunda parte com a expulsão foi mais complicado, passámos a maior parte do tempo a defender. Os que entraram e tinham jogado em Moscovo faltou-lhes frescura física. Mas o importante foi ganhar. No ano passado não ganhámos aqui, é dificidl", começou por referir Jorge Jesus, à SportTV."Foi mais uma vitória e agora é tentar recuperar ao máximo o Jan, o Nico e o Lucas. Jogaram 98 minutos aqui, 95 em Moscovo. São importantíssimos na estrutura defensiva da equipa. Os outros jogaram com ideia de ter gente fresca", acrescentou o treinador do Benfica."Trocar o pneu do carro em andamento é complicado. O Sou [Meité] ainda não tinha um minuto e nem o conhecemos assim tão bem, como o Roman [Yaremchuk], que chegou e não conhece a equipa. Para descarregar o Julian [Weigl] metia o Sou ou o Tino [Florentino]. Notei que ele precisa muito de jogo para poder jogar ao nível que a equipa exige. Mas esteve bem, esteve razoável. Não esperava nem mais, nem menos, Não conhece os processos ainda, nem na bola parada. Já o Gil Dias tem mais tempo, podia ter feito melhor, porque tem condições para isso.""Benfica não foi primeira vez que ficou com um jogador expulso. Temos de saber jogar melhor com menos um. Não senti a equipa com capacidade tatica e fisicamente. Jogadores que entraram não ajudaram a ficar mais fresca. Mas é o primeiro jogo, a equipa está a crescer. Equipa não tem logo no principio da época não tem capacidade física para poder aguentar estes jogos. So há uma forma, tiras 5, metes 5, mas há o risco de o"Pensava colocá-lo. Se fôssemos para intervalo com mais de um golo de diferença. Era dar-lhe oportunidade de num jogo a sério treinar pela primeira vez com a equipa. Ele está parado desde o Europeu. Temos de lançaá-los em jogos a sério, a pré-época deles começa com o campeonato."