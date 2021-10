Jorge Jesus: «Três centrais? Eu já jogava assim no Amora há 35 anos»

Jorge Jesus fez esta sexta-feira a antevisão do jogo de amanhã, com o Trofense (20h15), da terceira eliminatória da Taça de Portugal.





Vai promover estreias na Taça como em outros anos? Tomás Araújo vai jogar?

"São dois cenários diferentes, os adversários também são diferentes. O Trofense é uma equipa profissional e exige mais cuidado em relação à minha convocatória. O Tomás Araújo está convocado. Todos os outros são jogadores já jogaram na Champions, no campeonato... "



Vai fazer rotação? Meité entra nela?

"O Meité, como outros que este ano chegaram ao Benfica, são jogadores que em termos estratégicos têm mais dificuldades em conhecer as nossas ideias e estes jogos por vezes são fundamentais para eles jogarem e terem uma ideia da estratégia da equipa. É uma vantagem, uma vez que não foi para a seleção do país dele, trabalhou connosco e isso dá-lhe vantagem de poder jogar amanhã no jogo contra o Trofense."

"O Benfica vai iniciar uma competição muito importante na calendarização do futebol português. Para mim é uma prova que tem uma tradição muito grande. É uma competição onde os mais pequenos pensam, e bem, que têm possibilidades de chegar a uma final. Todos os clubes pensam chegar à final. Vamos tentar não ser surpreendidos, respeitando muito o Trofense. Trabalhámos com muito detalhe para este jogo, sabendo que o estádio vai estar esgotado - leva 5 ou 6 mil pessoas -, vai ser um cenário bonito, um jogo emotivo, com um adversário que está na 2ª Liga e que sonha que pode eliminar o Benfica. Nós pensamos que temos de ganhar este jogo porque é um dos grandes objetivos da época.""Respondi a um pedido de uma pessoa que assistiu à minha palestra, pediu-me conselhos para a carreira dele como treinador. Uma das virtudes que disse que tinha de ter era ser criador das suas ideias. No mundo há 8 ou 9 treinadores que sabem e têm capacidade para criar, foi isso que respondi.""Há jogadores, os sul-americanos, que ainda nem chegaram. Logo à partida estamos a falar de três jogadores, tem de haver alterações. As outras são baseadas em jogadores que não têm jogado tanto, outros que recuperam de lesões, como o Lázaro. Vamos tentar dar competitividade a todos os jogadores. A equipa está com um bom andamento, seja a jogar com o Barcelona ou com o Trofense.""É a história dos resultados, mas os anos vão passando, as equipas são completamente diferenciadas dessa altura. Se a equipa está avisada para um jogo competitivo? Isso está. Os nossos avisos aos jogadores não passam por aí, mas sim pelo trabalho durante a semana. O Benfica já perdeu com o Trofense? Isso entra aqui e sai por ali, não tem nenhuma importância numa equipa de futebol. Durante a semana trabalhámos de forma a não sermos surpreendidos amanhã.""Isso é em função da vida do treinador e da equipa. O Benfica tem estado a ganhar, são situações normais em função dos jogos que o Benfica tem feito. Felizmente tenho tantos troféus... esse é mais um! É importante porque é o dia a dia de um treinador.""Sim, de facto está-se a jogar muito na Europa com uma linha de três. Quem acompanhou a minha carreira sabe que há 35 anos comecei no Amora com uma linha de três, para mim é um sistema que não tem segredos e que tem muitas variantes. Não é fácil de o trabalhar porque a maior parte dos jogadores não são formados num 3x4x3 ou num 3x5x2. Não há nenhum sistema que seja perfeito, tem muito a ver com as características individuais dos jogadores. Adaptei essa forma de jogar principalmente na segunda volta do ano passado porque senti que alguns jogadores tinham características que poderiam render mais nesse sistema."