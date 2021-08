Jorge Jesus: «Um jogo de futebol não é patinagem artística»

Para lá da análise à TVI24, Jorge Jesus falou também à ELEVEN após o encontro com o PSV Eindhoven, numa declaração na qual destacou as semelhanças com a eliminatória da Liga Europa diante da Juventus, em de 2012/13, e ainda deixou um dado estatístico curioso quanto às faltas. Por outro lado, Jesus deixou claro que há momentos em que a nota artística não é tudo e que o mais importante é atingir os objetivos.





"Esta eliminatória fez lembrar Turim, também com um expulsão, com problema do Garay e a equipa soube segurar o resultado. Foi muito bem organizada defensivamente, perdemos poder ofensivo com a expulsão, mas até aí estávamos a ser a melhor equipa. Uma curiosidade, que dá uma indicação muito forte coletivamente do Benfica a defender: com menos um jogador fizemos 12 faltas e o PSV nesse período fez 14. Dá para perceber que as boas estruturas defensivas sobrepõem-se às equipas que fazem faltas por tudo e por nada", começou por dizer.Jesus assumiu ainda que, com menos um, era impossível ao Benfica conseguir sair a jogar mais vezes com a bola controlada. "Como quer que joguem com menos um e tenhámos capacidade para defender bem e atacar com saídas? Não existe isso, apesar de a equipa ter tentado escolher momentos do jogo. Ser bem organizada e quando o adversário deixasse sair - e tivéssemos capacidade para tal - podíamos sair com o Rafa ou o Everton. Mas não tivemos muitas porque passámos os 60 minutos dentro do nosso meio campo, com fagida. É menos um jogador a correr... Os jogadores estão de parabéns, porque fizeram um grande jogo".A finalizar, questionado sobre o sofrimento da equipa para alcançar este feito, o técnico deixou claro que há algo mais importante do que a chamada nota artística. "Um jogo de futebol não é patinagem artística! Aí há notas. No jogo de futebol há uma nota, que é ganhar objetivos. Isso é que conta. Querem nota artística em tudo? Em todos os momentos? Em vários não vamos ter. Não podemos tirar o valor e a grande qualidade de jogo que o Benfica fez. A defender bem, bem na bola parada, deteminada para não sofrer. Este foi o oitavo jogo, com 22 golos marcados e hoje foi a primeira vez que não marcou".