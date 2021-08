Jorge Jesus: «Um treinador tem todos os dias de provar a sua qualidade»

Diante do Spartak Moscovo, Jorge Jesus tentará dar um passo rumo ao playoff da Liga dos Campeões, num encontro no qual haverá vários motivos de interesse, desde logo pela presença de público, ao encontro com Rui Vitória. Jesus assume que apenas o primeiro aspeto torna a partida especial e aproveita para referir que, mesmo que o seu currículo possa fazê-lo dizer que não tem nada a provar, entra sempre com pressão para se mostrar.





"Para mim é especial, porque ao fim de um ano é o primeiro jogo com público, pois estou habituado a estar na Luz com 60 a 65 mil adeptos nas bancadas, a empurrar-nos para as vitórias. Esse é um motivo para ser especial. Depois, não tem nada de especial por ser contra um treinador português. Tem responsabilidade, porque queremos derrotá-los para chegar ao playoff. Quanto a provar alguma coisa, poderia dizer que não tenho nada a provar, porque o meu currículo fala por si, mas não o digo. O treinador tem todos os dias de provar a sua qualidade e cumprir os objetivos onde quer que esteja a trabalhar", frisou o técnico encarnado.Por fim, JJ falou ainda das questões do mercado, mas optou por não se alongar e focar no imediato. "É jogo a jogo, quando a janela está aberta há sempre conversas em todas as equipas do Mundo. Estamos também habituados a isso, msa focados nos nossos objetivos, no jogo. Tentar amanhã garantir a entrada no playoff, isso é que interessa."