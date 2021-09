Jorge Jesus vai dar palestra

Jorge Jesus vai ser um dos oradores na primeira edição do Global Football Management, evento que irá decorrer em Lisboa entre os dias 12 e 15 de outubro. O treinador irá abordar, dia 12, a sua ligação ao futebol brasileiro. No dia seguinte, será Evandro Motta, mental coach das águias, a marcar presença no evento para falar sobre gestão humanizada no alto rendimento.