Jorge Jesus: «Vertonghen é sabedoria mas Morato esteve bem em todos os jogos»

Jorge Jesus deixou elogios a Jan Vertonghen e a Morato, mas não abriu o jogo relativamente à titularidade de um ou do outro no PSV-Benfica de amanhã.





"A experiência de Jan é sabedoria, um conhecimento do jogo muito mais profundo do que o do Morato, mas este, sendo um jovem, em todos os jogos esteve muito bem. Não está habituado a jogar tantos jogos em tão poucas horas mas não sei ainda muito bem como o Jan está. A partir da minha experiência e comunicação é que decidirei", referiu o treinador na conferência de antevisão ao jogo.Jesus voltou a manifestar alguma preocupação com a recuperação de alguns futebolistas mais sobrecarregados: "Hoje fizemos recuperação funcional, pouco ativa. Há tempo, não há é para fazer alguma coisa em termos de estratégia. Foi mais na base de passar uma mensagem teórica, mensagem falada, em relação ao primeiro jogo e tentar que amanhã quem entre possa estar recuperado, pois alguns atuaram 90 minutos em Barcelos. O meu problema número um é quem jogou 90 minutos em Barcelos."