Jorge Jesus: «Vim para o Benfica sempre a pensar que seria uma solução e não um problema»

Numa curta declaração ao lado de Rui Costa, Jorge Jesus garantiu que foi uma honra servir o Benfica e acredita que a saída foi o melhor para todas as partes."Este projeto do qual eu saio chegou ao fim. Vim para o Benfica sempre a pensar que sou uma solução e não um problema. Para aquilo que são os interesses do Benfica e o melhor para todos, achei por bem que esta decisão fosse a melhor para ambas as partes", admitiu.Depois, o técnico projetou o futuro. "A minha vida vai continuar como sempre, a trabalhar com amor e paixão. Tive muita honra por mais uma vez de ter voltado a esta casa e de ter defendido os interesses do Benfica", frisou, antes de abraçar Rui Costa numa conferência de imprensa curta e sem direito a perguntas.