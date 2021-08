Jorge Jesus: «Vlachodimos? O homem da eliminatória chama-se Benfica»

Jorge Jesus mostrou-se satisfeito com a atitude dos seus jogadores depois do empate (0-0), em Eindhoven, que garantiu ao Benfica o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.





"O grande objetivo era passar e entrar na fase de grupos. Estes jogadores merecem, os adeptos merecem. Estamos a construir uma boa equipa. Sabíamos que íamos jogar com um adversário forte, de Champions, não de eliminatórias. Isto é um adversário para estar já na fase de grupos. É a primeira vez esta época que não faz golos. Em 8 jogos fez 22 golos, só hoje é que não conseguiu fazer. É uma equipa fortíssima. A jogar com menos um, perdemos a nossa capacidade ofensiva. Encostaram-nos às cordas. Com o decorrer do jogo estávamos mais cansados e tínhamos dificuldades em sair. Taticamente a equipa esteve irrepreensível. Eles merecem porque fizeram um grande jogo", começou por referir o treinador dos encarnados, na flash-interview, à Eleven Sports.Questionado sobre se Vlachodimos foi o homem da eliminatória, dadas as exibições do guarda-redes nos dois jogos, o técnico do Benfica foi taxativo. "Vocês gostam de arranjar problemas e confusão. O homem da eliminatória chama-se Benfica, a equipa do Benfica. Esses é que foram os grandes campeões da eliminatória", vincou, já sobre até onde pode ambicionar chegar o clube da Luz nesta edição da Liga milionária, Jesus respondeu assim: "Não sei, não sei."