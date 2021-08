Jorge Jesus: «Volto a dizer que o Vlachodimos não fez um grande jogo»

Jorge Jesus fez, esta sexta-feira, a antevisão à partida de sábado, no Estádio Municipal de Barcelos, pelas 18H00, que vai colocar frente a frente Gil Vicente e Benfica.





"Começando pela última observação, se eu penso fazer modificações, forçosamente tem de acontecer, porque nós ainda nem temos as 72 horas de recuperação, praticamente ainda não tenho conhecimento global dos jogadores que jogaram, porque só temos feito trabalho de recuperação, sem ser uma recuperação ativa ou tática. Só amanhã é que terei a convicção, também com alguns dados do departamento médico, em função de vários testes que fazemos. Quanto ao jogo, o grau de dificuldade em Barcelos sempre foi difícil, o Gil Vicente tem uma equipa que começou muito bem, está na frente como nós. O campeonato português é um campeonato que eu venho dizendo, principalmente este ano que cheguei, que está muito competitivo, quando jogas fora tens muitas dificuldades em impor o jogo, pela qualidade que há das equipas, e temos o exemplo das nossas equipas como foi o caso do Paços de Ferreira frente ao Tottenham, e isso são factos reais para mostrar que é muito complicado. Vamos ter um jogo difícil, mas isso não nos tira convicção e confiança para fazermos a sexta vitória consecutiva. Estamos numa boa fase e acreditamos que temos todas as capacidades para vencer o jogo"."Titular vai ser. A minha opinião é diferente da dos outros. O Odysseas fez um bom jogo, como fez a equipa toda do Benfica, e ele faz parte da equipa defensivamente e fez um bom jogo. Volto a dizer que não fez um grande jogo. Se me perguntarem quem foi o jogador da partida, foi o Morato. Vejo um jogo diferente do vosso"."Não está a surpreender, porque se o lançamos no jogo e já o tínhamos feito noutros jogos da época passada é porque sentimos que é um jovem com capacidade para se afirmar no presente e no futuro do Benfica. E quando um jogador te dá as respostas que ele deu contra uma equipa que criou os problemas defensivos que o PSV criou… ele esteve à altura desses problemas. Por isso é que disse que ele foi o homem do jogo do lado do Benfica e isso justificou-se pelo jogo que ele fez. Há que dar continuidade, só depende dele. Achamos que tem um futuro muito grande no Benfica", vincou."Este jogo é um pouco diferente, porque praticamente não tivemos tempo para preparar o jogo de Barcelos. Como falámos ainda nem chegámos às 72 horas de descanso entre os dois jogos. Os jogadores praticamente nem treinaram. Vou ter de mexer naqueles que estiverem mais carregados"."O Benfica está satisfeito com plantel que tem, vivemos num período em que até a janela fechar, todas as equipas estão no mercado para poder equilibrar os plantéis. Jogadores a entrar faz parte, e nós não fugimos à regra do que é o momento destas situações de entradas e saídas. Tenho dois jogadores que me satisfazem naquela posição"."Claro que vejo porque também observo, analiso as equipas com quem nós jogamos, e vejo coisas ali que digo assim: ‘já vi isto em qualquer lado’. Mas isso faz parte, temos sempre alguém que nos inspira quando estamos a começar. É um jovem técnico que está a mostrar muita qualidade, e a equipa do Gil Vicente está a apresentar futebol de grande qualidade"."Estamos no mercado. Felizmente, o Benfica tem jogadores que outras equipas pretendem. Acabou de falar do Waldschmidt, e isto são interesses desportivos que se juntam com interesses financeiros. Sabemos que temos alguns jogadores que as outras equipas gostavam de ter, e quando as coisas interessarem ao Benfica, vai ser assim como tem sido a minha vida toda enquanto treinador. As equipas grandes trabalham para poder beneficiar da qualidade dos seus jogadores e poderem fazer transferências que rentabilizem financeiramente o clube. Estamos dentro desse processo. Conhecemos o jogador [Wendell] desde que jogou contra nós, quando tinha 19 anos, mas da minha parte nunca foi um jogador pensado. Estamos satisfeitos com os dois que temos [para a posição]".