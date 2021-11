Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jorge Jesus: «Vou apostar todas as fichas com Paços» Técnico recusa dizer se o embate de hoje é mais importante do que o do Barcelona, mas vinca que não facilita frente aos castores





TEMA. Leg

• Foto: Luis Manuel Neves