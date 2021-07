Jorge Mattamouros: «Ninguém sabe quem é o presidente do Benfica...»

Jorge Mattamouros considera que não existem condições para Luís Filipe Vieira voltar a ser presidente do Benfica e lamentou a indefinição que existe na Luz neste momento.





"Não sabemos quem é o presidente do Benfica, Rui Costa não sabe e Vieira não sabe. Ninguém sabe, é uma situação de indefinição. (...) Tem faltado nas conversas os sócios. O que os sócios estão a sentir? Há muita gente a sentir enorme vergonha pelo que se está a passar. Criticaram a minha ação por expôr o Benfica na praça pública, mas é evidente hoje que a minha ação tinha o objetivo de proteger o Benfica. Tenho a certeza que me foi dada razão nesse aspeto. É impossível que os sócios não se sintam embaraçados. Temos o advogado de Vieira a dizer que ele está em exercício... tem de haver eleições. Rui Costa tem toda a legitimidade para se candidatar. Vieira? Não há nenhuma solução estatutária, moral ou ética da perspetiva de legitimidade democrática mediante a qual seja possível Vieira continuar à frente do Benfica", referiu o advogado na CMTV.Mattamouros deixou ainda críticas à forma como Rui Costa anunciou a subida à liderança do clube: "O que se passou naquele anúncio ontem foi estranho. Estatutariamente acho que não fez sentido, foi prematuro e desenquadrado. Parecia dia de festa, não lhe ficou bem."