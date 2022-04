Jorge Mattamouros: «Quem estava com Vieira no Benfica e assinou os papéis mas não os leu?»

Jorge Mattamouros deixou críticas a Luís Filipe Vieira e a quem o acompanhou no Benfica ao reagir à reportagem da SIC, que demonstra que o ex-presidente do Benfica tem uma dívida de 500 milhões de euros ao Novo Banco."O Benfica tinha 230 milhões de euros de dívida ao Novo Banco. Entre 2015 e finais de 2017, o Benfica paga 130 desses milhões e no princípio de 2018, logo a seguir à reestruturação da dívida pessoal de Vieira, o Benfica liquida o total dessa dívida. Uma grande parte dessa dívida não estava vencida e decorre em paralelo com a reestruturação pessoal de Vieira", referiu o advogado e sócio do Benfica, que interpôs uma ação cível contra o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, por violação dos estatutos."Os prejuízos são factuais. Desportivamente, Vieira destruiu uma equipa tetracampeã com prejuízos que ainda se sentem hoje em dia", expressou, antes de se atirar a quem o acompanhava na estrutura e que ainda se encontra no Benfica. "Quem estava com Vieira e ainda está no Benfica não percebeu? Assinou os papéis mas não os leu? Como é possível numa organização que tem como objetivo o sucesso desportivo?", questionou.