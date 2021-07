Jorge Mattamouros diz que tribunal condenou Vieira a pagar-lhe parte das custas da ação

Jorge Mattamouros confirmou esta terça-feira que, depois de ter retirado a ação judicial contra Luís Filipe Vieira, o tribunal acabou por condenar o ex-presidente do Benfica a pagar parte das custas do processo. Record sabe que são cerca de 200 euros que Vieira terá de ressarcir Mattamouros.





"Já há muito me sentia credor de Luís Filipe Vieira, quer como contribuinte quer como sócio do Benfica. Hoje o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, onde corria a ação '#resgateBenfica', condenou Vieira, a título pessoal, a pagar parte das custas da ação que lhe movi para libertar o Benfica dele próprio. Sempre estive preparado para assumir todos os custos com a ação (sem custos para o Benfica. Por isso, quando Vieira pagar as custas que a partir de hoje me deve, doarei esse montante simbólico à Fundação Benfica. Para que dele beneficiem benfiquistas que precisam, para que não esqueçamos os erros cometidos", pode ler-se na mensagem partilhada nas redes sociais do advogado e sócio do Benfica.