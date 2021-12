Jorge Veras sobre Everton: «Vejo que está triste»

Jorge Veras, que treinou Everton na formação do Fortaleza, antes de rumar ao Grémio, nota no extremo "falta de segurança e confiança". "Isso é trabalho do treinador", sustenta, frisando: "Ele precisa de ter sequência nos jogos, como aconteceu no Grémio com Renato Gaúcho, atingindo um alto rendimento." Veras, que assiste a jogos do Benfica na TV, remata: "Vejo que está muito triste, joga sem a alegria que mostrava."