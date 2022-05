Jornal argentino detalha encontros de Rui Pedro Braz para negociar Enzo Fernández

O 'Olé' traz novos detalhes sobre as negociações do Benfica por Enzo Fernández, com o jornal argentino a revelar pormenores de reuniões de Rui Pedro Braz com responsáveis do River Plate e representantes do jogador.O diário cita o jornal Record ao afirmar que entre duas manchetes do nosso jornal ("Benfica tenta Enzo Fernández", a 11 de maio, e "Enzo diz sim", a 19) o diretor-geral para o futebol profissional do Benfica almoçou com Enzo Fernández e os seus representantes na Argentina. Antes, também esteve com os diretores do River, Enzo Francescoli e Matías Patanian para saber da postura do River.Tal como Record já tinha adiantado, o River Plate apontou para os 20 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão do médio argentino. O clube fez saber que não tem intenções de perder o jogador nesta altura. De resto, também Enzo Fernández mostrou-se encantado com o projeto, mas lembrou que o seu plano era finalizar a participação na Taça Libertadores, que só conclui em novembro. Esta foi também uma informação avançada pelo nosso jornal em tempo oportuno.Com Enzo Fernández a querer permanecer no River durante este período, o 'Olé' avança que os envolvidos no negócio prometeram conversar mais à frente, com margem para que o negócio seja concluído no mercado de inverno ou até no próximo verão. Nesse sentido, Rui Pedro Braz colocou um cenário em cima da mesa ao admitir uma percentagem do valor de uma futura transferência a cair nos cofres do River.O jornal argentino lembra ainda que Milan, Manchester United e Real Madrid são outros clubes atentos à situação do médio, de 21 anos.