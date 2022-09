'Jornal de Notícias' garante que Diogo Faria fazia a seleção dos emails do Benfica revelados no Porto Canal

O 'Jornal de Notícias' adianta esta segunda-feira que o comentador do Porto Canal, Diogo Faria, assumiu ter feito a seleção dos emails do Benfica que depois indicava a Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, a serem passados em antena do canal dos dragões ao longo de 20 programas. Segundo a mesma fonte, a informação consta da instrução do processo do emails cujo julgamento principia na sexta-feira."O arguido Diogo Ferreira [Faria] quis ainda declarar nos autos que todos os emails a que a acusação se refere foram selecionados por si e indicou-os a F.J. Marques", adiantou o juiz Carlos Alexandre sobre o atual diretor de conteúdos do FC Porto.Recorde-se que o Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) decidiu a 20 de junho último levar a julgamento o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, o antigo diretor do Porto Canal Júlio Magalhães e o comentador Diogo Faria no caso dos emails. Em causa estão crimes de violação de correspondência ou de telecomunicações e crimes de acesso indevido.