Jornal 'Olé' aponta Perrone como alternativa a render Enzo Fernández no Benfica

Maximo Perrone é uma alternativa para render Enzo Fernández no Benfica, segundo noticia o jornal 'Olé'. O médio argentino, de apenas 19 anos, alinha no Vélez Sarsfield, do país-natal, sendo um dos jogadores em maior destaque daquele campeonato. As águias equacionarão avançar para a sua contratação caso Enzo deixe a Luz, em janeiro ou apenas em junho.A mesma fonte explica que o jogador tem características semelhantes à do ex-River Plate, podendo atuar como médio mais recuado no meio-campo ou como número '8', tal como Enzo o faz na equipa de Roger Schmidt.Perrone renovou o contrato em 2021 até dezembro de 2023 e tem uma cláusula de rescisão de 10 milhões de dólares (valor semelhante em euros) que estaria ao alcance do clube da Luz.Além do Benfica, há outros clubes que já demonstraram interesse no prodígio argentino, entre os quais os ingleses do Newcastle, mas também o City Group, que integra o Manchester City.Em 2022, o Principito, como é conhecido, conta três golos e duas assistências em 33 partidas oficiais disputadas pelo Vélez, que ajudou a chegar às meias-finais da Libertadores.