Jornalista brasileiro diz que David Luiz vai assinar pelo Benfica caso águias entrem na Champions

David Luiz nunca escondeu o seu carinho pelo Benfica, várias vezes assumiu que queria voltar à Luz e agora, ao que parece, esse cenário pode estar mais perto do que nunca se tornar realidade. Pelo menos a julgar pelas informações adiantadas pelo jornalista brasileiro Jorge Nicola, que deu conta de que a chegada do defesa brasileiro está apenas dependente da entrada dos encarnados na fase de grupos da Liga dos Campeões.





"Na semana passada falei com um dos empresários dele e a prioridade é jogar no Benfica. Se o Benfica passar a fase de grupos da Liga dos Campeões, o David Luiz fecha com o Benfica", revelou Jorge Nicola, jornalista do "Yahoo!", no seu vídeo de análise do mercado de transferências.David Luiz, recorde-se, está livre no mercado depois de ter terminado o seu vínculo com o Arsenal. Chegaria à Luz a custo zero, ainda que tenha um salário algo elevado para a realidade encarnada.