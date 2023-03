Jornalista espanhol diz que Grimaldo já decidiu não renovar com o Benfica

??



Grimaldo will be a free agent at the end of the season and clubs from Europe’s Top 5 Leagues are already making moves for him



The left-back has been included in Spain provisional squad



More in ?@David_Ornstein? column at ?@TheAthleticFC? https://t.co/iMHBCGI7ja — Mario Cortegana (@MarioCortegana) March 13, 2023

A situação de Alejandro Grimaldo no Benfica continua em dúvida, já que o defesa esquerdo está em final de contrato com as águias, e esta segunda-feira chegam informações que dão conta da decisão do lateral, de 27 anos, em não renovar contrato com o emblema da Luz e deixar o clube no final da temporada a custo zero.Quem o diz é o jornalista espanhol Mario Cortegana, atualmente a trabalhar para o portal 'The Athletic', num artigo no qual é revelada ainda uma longa lista de interessados, que vai desde o Nice (que terá feito uma proposta financeira apelativa), Fulham, Nottingham Forest, Real Sociedad, Valencia, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Destes sete clubes, o jornalista espanhol adianta que a opção que mais agrada ao canhoto é uma ida para a Premier League.Grimaldo, recorde-se, chegou ao Benfica em 2016, na altura proveniente do Barcelona. As águias, como Record deu conta a semana passada , têm procurado a renovação e aproximaram-se dos valores pretendidos pelo lateral para renovar, no que pode ter sido um esforço infrutífero se se confirmar a decisão do lateral em sair no verão.