Gedson não vai para o Besiktas

Rudy Galetti, jornalista italiano e especialista no mercado de transferências, noticiou que Gedson Fernandes vai ser jogador do Besiktas. Os detalhes não foram divulgados, mas o jogador do Benfica é há muito seguido pelo clube turco. Record sabe, no entanto, que o Besiktas não será o destino do futebolista.





Também o Galatasaray tem estado atento à situação do jogador, que não entra nos planos de Jorge Jesus. Aliás, o médio português esteve precisamente emprestado ao Galatasaray na segunda metade da temporada passada, depois de ter estado emprestado ao Tottenham na primeira metade.Há pouco mais de uma semana, Rui Pedro Braz havia garantido que Gedson iria permanecer na Luz. "Recebemos muitas ofertas para o Gedson, da Turquia e também de outras ligas, mas ele fica no Benfica. Não vai sair. Esta é a nossa decisão final", frisou.