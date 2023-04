Jornalistas italianos indignados: Benfica não permitiu que fizessem perguntas a Schmidt

Na conferência de imprensa de Roger Schmidt após a derrota por 2-0 com o Inter Milão, os jornalistas italianos ficaram indignados por o Benfica não os deixar fazer perguntas, tendo manifestado esse mesmo desagrado no momento em que o técnico abandonava a sala de imprensa.Apesar do desaire, Schmidt manifestou confiança para o jogo da 2.ª mão (quarta-feira, 19 de abril) em Milão e deixou reparos ao trabalho da equipa de arbitragem."Foi um jogo equilibrado, com oportunidades. Começámos bem com pressão, mas sofremos um golo cedo. Não foi fácil, eles passaram a jogar em contra-ataque. Depois houve o penálti e, na minha opinião, tivemos azar com as decisões do árbitro. Podíamos ter tido algum penálti também", analisou o treinador das águias na sala de imprensa, depois de já na flash interview ter sido crítico: "Talvez tenha ficado um ou dois por assinalar a nosso favor."